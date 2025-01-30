Склад збірної України на спринтерські гонки чемпіонату Європи з біатлону

У другий змагальний день на чемпіонаті Європи-2025 відбудуться дві спринтерські гонки. В обох змаганнях візьмуть участь представники України.

У п'ятницю, 31 січня, на чемпіонаті Європи з біатлону в італійському Мартел-валь-Мартелло відбудуться дві спринтерські гонки. Тренерський штаб збірної України визначився зі стартовими листами, пише 24 Канал з посиланням на сайт IBU.

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Учасники спринтів від України

У спринтерських гонках змагатимуться п'ятірки українських біатлоністів та біатлоністів, які брали участь в індивідуалках.

Стартлисти збірної України з біатлону на спринтерські гонки

жінки: 5. Анастасія Меркушина, 31. Дарина Чалик, 46. Олександра Меркушина, 72. Лілія Стеблина, 96. Анна Кривонос

5. Анастасія Меркушина, 31. Дарина Чалик, 46. Олександра Меркушина, 72. Лілія Стеблина, 96. Анна Кривонос чоловіки: 29. Богдан Цимбал, 40. Артем Тищенко, 57. Денис Насико, 83. Руслан Ткаленко, 120. Роман Боровик

Жіноча спринтерська гонка розпочнеться об 11:45 за київським часом, а чоловіки стартуватимуть о 15:15.

До слова. Чемпіонат Європи в Мартел-валь-Мартелло триватиме з 29 січня по 2 лютого.

Нагадаємо, що у перший змагальний день чемпіонату Європи-2025 відбулися індивідуальні гонки. Серед українок найкращий результат продемонструвала Лілія Стеблина, яка фінішувала 18-ю.

У чоловічій індивідуалці представник України Артем Тищенко з ідеальною стрільбою завершив гонку 15-м.