Склад збірної України на спринтерські гонки чемпіонату Європи з біатлону
- На чемпіонаті Європи з біатлону-2025 в Мартел-валь-Мартелло 31 січня відбудуться дві спринтерські гонки, в яких візьмуть участь українські спортсмени.
- Жіноча команда: Анастасія Меркушина, Дарина Чалик, Олександра Меркушина, Лілія Стеблина, Анна Кривонос; чоловіча команда: Богдан Цимбал, Артем Тищенко, Денис Насико, Руслан Ткаленко, Роман Боровик.
У другий змагальний день на чемпіонаті Європи-2025 відбудуться дві спринтерські гонки. В обох змаганнях візьмуть участь представники України.
У п'ятницю, 31 січня, на чемпіонаті Європи з біатлону в італійському Мартел-валь-Мартелло відбудуться дві спринтерські гонки. Тренерський штаб збірної України визначився зі стартовими листами, пише 24 Канал з посиланням на сайт IBU.
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Учасники спринтів від України
У спринтерських гонках змагатимуться п'ятірки українських біатлоністів та біатлоністів, які брали участь в індивідуалках.
Стартлисти збірної України з біатлону на спринтерські гонки
- жінки: 5. Анастасія Меркушина, 31. Дарина Чалик, 46. Олександра Меркушина, 72. Лілія Стеблина, 96. Анна Кривонос
- чоловіки: 29. Богдан Цимбал, 40. Артем Тищенко, 57. Денис Насико, 83. Руслан Ткаленко, 120. Роман Боровик
Жіноча спринтерська гонка розпочнеться об 11:45 за київським часом, а чоловіки стартуватимуть о 15:15.
До слова. Чемпіонат Європи в Мартел-валь-Мартелло триватиме з 29 січня по 2 лютого.
Нагадаємо, що у перший змагальний день чемпіонату Європи-2025 відбулися індивідуальні гонки. Серед українок найкращий результат продемонструвала Лілія Стеблина, яка фінішувала 18-ю.
У чоловічій індивідуалці представник України Артем Тищенко з ідеальною стрільбою завершив гонку 15-м.