В пятницу, 31 января, на чемпионате Европы по биатлону в итальянском Мартел-валь-Мартелло состоятся две спринтерские гонки. Тренерский штаб сборной Украины определился со стартовыми листами, пишет 24 Канал со ссылкой на сайт IBU.

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Участники спринтов от Украины

В спринтерских гонках будут соревноваться пятерки украинских биатлонистов и биатлонистов, которые принимали участие в индивидуалках.

Стартлисты сборной Украины по биатлону на спринтерские гонки

женщины: 5. Анастасия Меркушина, 31. Дарья Чалык, 46. Александра Меркушина, 72. Лилия Стеблина, 96. Анна Кривонос

5. Анастасия Меркушина, 31. Дарья Чалык, 46. Александра Меркушина, 72. Лилия Стеблина, 96. Анна Кривонос мужчины: 29. Богдан Цымбал, 40. Артем Тищенко, 57. Денис Насико, 83. Руслан Ткаленко, 120. Роман Боровик

Женская спринтерская гонка начнется в 11:45 по киевскому времени, а мужчины будут стартовать в 15:15.

К слову. Чемпионат Европы в Мартел-валь-Мартелло продлится с 29 января по 2 февраля.

Напомним, что в первый соревновательный день чемпионата Европы-2025 состоялись индивидуальные гонки. Среди украинок лучший результат продемонстрировала Лилия Стеблина, которая финишировала 18-й.

В мужской индивидуалке представитель Украины Артем Тищенко с идеальной стрельбой завершил гонку 15-м.