Відправила на пенсію призерку Олімпіади: Алпєєва завоювала для України друге "золото" ЧЄ-2025

Українські борчині продовжують запалювати на чемпіонаті Європи-2025. На рахунку наших спортсменок вже дві золоті нагороди.

У четвер, 10 квітня, на чемпіонаті Європи-2025 відбулися фінали у жіночій боротьбі. Одразу дві представниці збірної України боролися за золоті медалі – Оксана Лівач та Анастасія Алпєєва, пише 24 Канал.

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Дебютне чемпіонство українки

Першою у фінальній сутичці перемогла Оксана Лівач, яка з розгромним рахунком перемогла турецьку борчиню Евін Демірхан. 27-річна українка здобула перше "золото" для нашої збірної.

В останньому фіналі змагального дня у ваговій категорії до 76 кілограмів Анастасія Алпєєва зустрічалася з бронзовою призеркою Олімпіади-2020 та шестиразовою чемпіонкою Європи Ясемін Адар з Туреччини.

23-річна українка не дозволила суперниця взяти бодай один бал та перемогла з рахунком – 6:0. Після фінальної сутички титулована турецька борчиня оголосила про завершення кар'єри.

Анастасія Алпєєва стала чемпіонкою Європи / фото Асоціації спортивної боротьби України

Результати збірної України на ЧЄ-2025 з боротьби

Зазначимо, що відтепер на рахунку збірної України п'ять нагород: два "золота" та три "бронзи".

Першу медаль в скарбничку нашої команди здобув Андрій Джелеп, який виборов "бронзу" у ваговій категорії до 61 кілограма. Ще дві медалі такого ж ґатунку здобули Олександра Хоменець (до 55 кілограмів) та Аліна Філіпович (до 59 кілограмів).

У п'ятницю одразу п'ять українок змагатимуться у фіналах чемпіонату Європи-2025: Ірина Бондар (62 кілограми) та Алла Бєлінська (72 кілограми) боротимуться за "золото", а Лілія Маланчук (53 кілограми), Соломія Винник (57 кілограмів) та Ірина Коляденко (65 кілограмів) посперечаються за "бронзу".