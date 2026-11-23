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Олександр Усик може провести ще один поєдинок у крузервейті після тривалого домінування в надважкому дивізіоні. Серед потенційних суперників українця називають американця Девіда Бенавідеса, а свою думку щодо такого розвитку подій Дюбуа озвучив на ютуб-каналі talkSPORT Boxing.

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Що Дюбуа сказав про повернення Усика до крузервейту

Британського боксера запитали, як він ставиться до можливого переходу колишнього абсолютного чемпіона світу в першу важку вагу.

Дюбуа спочатку перепитав, чи справді українець планує змінити дивізіон. Коли йому підтвердили, що Усик розглядає такий варіант і може зустрітися з Бенавідесом, Даніель відреагував досить стримано.

Ага, ясно. Ще один дивізіон для нього, мабуть. Нічого особливого сказати не можу. Зараз я сфокусований виключно на своєму шляху – у мене своя дорога і своя смуга– заявив британець.

Дюбуа двічі програвав українському чемпіону

Нагадаємо, що Усик і Дюбуа вже двічі зустрічалися на професійному ринзі. Обидва протистояння завершилися достроковими перемогами українського боксера.

У серпні 2023 року Олександр нокаутував британця в дев'ятому раунді, а в липні 2025-го вдруге переміг його достроково – цього разу у п'ятому раунді.

Зараз одним із найбільш обговорюваних варіантів для наступного поєдинку Усика є зустріч із Девідом Бенавідесом. Американець залишається непереможеним і володіє титулами за версіями WBA та WBO у першій важкій вазі.