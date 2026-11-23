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Александр Усик может провести еще один бой в крузервейте после длительного доминирования в супертяжелом весе. Среди потенциальных соперников украинца называют американца Дэвида Бенавидеса, а свое мнение по поводу такого развития событий Дюбуа озвучил на YouTube-канале talkSPORT Boxing.

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Что Дюбуа сказал о возвращении Усика в крузервейт

Британского боксера спросили, как он относится к возможному переходу бывшего абсолютного чемпиона мира в первый тяжелый вес.

Дюбуа сначала переспросил, действительно ли украинец планирует сменить весовую категорию. Когда ему подтвердили, что Усик рассматривает такой вариант и может встретиться с Бенавидесом, Даниэль отреагировал довольно сдержанно.

Ага, понятно. Еще один весовой дивизион для него, видимо. Ничего особенного сказать не могу. Сейчас я сосредоточен исключительно на своем пути – у меня своя дорога и своя полоса– заявил британец.

Дюбуа дважды проигрывал украинскому чемпиону

Напомним, что Усик и Дюбуа уже дважды встречались на профессиональном ринге. Оба поединка завершились досрочными победами украинского боксера.

В августе 2023 года Александр нокаутировал британца в девятом раунде, а в июле 2025-го во второй раз победил его досрочно – на этот раз в пятом раунде.

Сейчас одним из самых обсуждаемых вариантов для следующего поединка Усика является встреча с Дэвидом Бенавидесом. Американец остается непобежденным и владеет титулами по версиям WBA и WBO в первой тяжелой весовой категории.