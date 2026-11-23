Дюбуа виступив із заявою про Усика
Даніель Дюбуа відреагував на можливе повернення Олександра Усика до першої важкої ваги. Британець коротко висловився про плани українського чемпіона.
Олександр Усик може провести ще один поєдинок у крузервейті після тривалого домінування в надважкому дивізіоні. Серед потенційних суперників українця називають американця Девіда Бенавідеса, а свою думку щодо такого розвитку подій Дюбуа озвучив на ютуб-каналі talkSPORT Boxing.
Що Дюбуа сказав про повернення Усика до крузервейту
Британського боксера запитали, як він ставиться до можливого переходу колишнього абсолютного чемпіона світу в першу важку вагу.
Дюбуа спочатку перепитав, чи справді українець планує змінити дивізіон. Коли йому підтвердили, що Усик розглядає такий варіант і може зустрітися з Бенавідесом, Даніель відреагував досить стримано.
Ага, ясно. Ще один дивізіон для нього, мабуть. Нічого особливого сказати не можу. Зараз я сфокусований виключно на своєму шляху – у мене своя дорога і своя смуга,
– заявив британець.
Дюбуа двічі програвав українському чемпіону
Нагадаємо, що Усик і Дюбуа вже двічі зустрічалися на професійному ринзі. Обидва протистояння завершилися достроковими перемогами українського боксера.
У серпні 2023 року Олександр нокаутував британця в дев'ятому раунді, а в липні 2025-го вдруге переміг його достроково – цього разу у п'ятому раунді.
Зараз одним із найбільш обговорюваних варіантів для наступного поєдинку Усика є зустріч із Девідом Бенавідесом. Американець залишається непереможеним і володіє титулами за версіями WBA та WBO у першій важкій вазі.