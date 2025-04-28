Це була політика, – Дюбуа назвав причину, чому програв у першому бою з Усиком

Олександр Усик битиметься проти Даніеля Дюбуа влітку цього року. Британський боксер має наміри закрити поразку від українського чемпіона дворічної давнини.

"Динаміт" пригадав минулий поєдинок проти Короля хевівейту у Вроцлаві. Дюбуа назвав причину, чому він програв Усику, повідомляє 24 канал із посиланням на BoxNation.

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У чому причина поразки

Даніель Дюбуа заявив, що тоді він завдав легального удару, Олександру Усику у першому бою та мав виграти. Проте на користь Короля хевівейту зіграла політична ситуація в Україні, зокрема війна.

"Динаміт" наголосив, що у реванші він має наміри здолати Усика. Ба більше, Дюбуа запевнив, що у другому поєдинку не залишить сумнівів стосовно своєї перемоги.

Це була політика, це було все те, що відбувалося з війною та всім іншим. Тому цього разу я збираюся не залишити каменя на камені. Я не залишу шансів для якихось питань чи чогось подібного. Я хочу прибити його до канвасу та зробити все як слід цього разу,

– сказав Дюбуа.

Нагадаємо, що Олександр Усик бився проти Даніеля Дюбуа у 2023 році та здолав британця технічним нокаутом, попри удар нижче пояса. Реванш заплановано на 19 липня на "Вемблі".

Раніше Олександр Усик та Даніель Дюбуа провели першу битву поглядів на "Вемблі". Під час заходу у британця не витримали нерви, після чого він штовхнув українця.