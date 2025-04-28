Боксери вже встигли зустрітися на стадіоні "Вемблі". Даніель Дюбуа пояснив, чому штовхнув Олександра Усика під час традиційної битви поглядів, повідомляє 24 канал із посиланням на talkSPORT.

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Що спричинило зухвалу поведінку Дюбуа

Даніель Дюбуа розповів, чому вирішив штовхнути Олександра Усика на битві поглядів. Зі слів, британський боксера він не зміг стримати емоцій, дивлячись в очі українському чемпіону.

Коли ми стоїмо віч-на-віч, все може спалахнути. Я вдячний за таку можливість і готовий до бою. Чи поважаю я Усика? Звісно. Однак зараз настав мій час, і я готовий діяти,

– сказав Дюбуа.

Нагадаємо, що реванш між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа відбудеться 19 липня 2025 року. У першому поєдинку український Король хевівейту здолав британця технічним нокаутом.

Раніше Даніель Дюбуа висловився стосовно реваншу проти Олександра Усика. Британський боксер заявив, що він зупинить українського чемпіона.