У 2021 році під час виступів у португальській команді у Гімарайнша було виявлено лейкемію, через що йому довелось завершити кар'єру. Про смерть бразильського голкіпера повідомила пресслужба Насіоналя.

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Що відомо про Гімарайнша

У 2017 році Даніель Гімарайнш підписав контракт з Насіоналем. У складі португальської команди бразильський голкіпер був основним та зіграв у 113 матчах у всіх турнірах.

Повідомляють, що наступна гра між Насіоналем та Бенфікою Анатолія Трубіна розпочнеться з хвилини мовчання. У клубі бажають вшанувати пам'ять колишнього футболіста.