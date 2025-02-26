Гравець Панатінаїкоса відзначився геніальною витівкою у чемпіонаті Греції: курйозне відео

Минулими вихідними у Греції відбувся 24-тур чемпіонату країни сезону-2024/2025. В одному з матчів Ламія приймала Панатінаїкос.

Гра запам'яталась курйозною витівкою гравця афінського клубу. Футболіст здійснив ляп, який коштував його команді важливих очок у боротьбі за чемпіонство грецької Суперліги, повідомляє 24 канал.

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Як гравець підставив команду

Для Панатінаїкоса матч проти Ламії розпочався не найкращим чином. Гості на початку гри пропустили швидкий гол від Аарона Тшиболи. "Зелені" змогли відігратись завдяки зусиллям Філіпа Джурічича.

Проте Ламія знову одразу ж повернула перевагу завдяки Густаво Фуртадо. Гравці Панатінаїкоса кинулись рятувати гру та саме тоді відбулась ситуація, яку широко обговорюють у мережі.

За три хвилини до кінця основного часу Фуртадо отримав пас від Себастьяна Рінга. Тоді Даніель Манчіні, який грає за Панатінаїкос, що м'яч вийшов за межі поля та почав підготовку до вкидання з-за бокової лінії.

Проте Рінг підказав одноклубнику, що грає триває. Тому Густаво Фуртадо увійшов до карного майданчика та пробив по воротах, але голкіпер відбив м'яч. В цей час Манчіні додумався кинути другий м'яч на поле під час атаки Ламії.

Головний рефері матчу Анджелос Евангелу одразу зупинив гру та призначив 11-метровий у ворота Панатінаїкоса. Даніель Манчіні отримав від арбітра жовту картку за свою витівку.

Відео курйозного епізоду з Даніелем Манчіні:

До слова. Згідно з правилами ФІФА додатковий м'яч на полі у вирішальний момент надає супернику право на виконання стандартного удару.

Нападник Ламії Густаво Фуртадо впевнено реалізував пенальті. Бразильський форвард приніс для своєї команди другу перемогу у поточному сезоні Суперліги Греції.

Поразка Панатінаїкоса від Ламії погіршила шанси команди у боротьбі за чемпіонство. Тепер "трилисники" відстають від Олімпіакоса на вісім очок та посідають третє місце у турнірній таблиці чемпіонату Греції-2024/2025.