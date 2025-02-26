Игра запомнилась курьезной затеей игрока афинского клуба. Футболист совершил ляп, который стоил его команде важных очков в борьбе за чемпионство греческой Суперлиги, сообщает 24 канал.

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Как игрок подставил команду

Для Панатинаикоса матч против Ламии начался не лучшим образом. Гости в начале игры пропустили скорый гол от Аарона Тшиболы. "Зеленые" смогли отыграться благодаря усилиям Филиппа Джуричича.

Однако Ламия снова сразу же вернула преимущество благодаря Густаво Фуртадо. Игроки Панатинаикоса бросились спасать игру и в это время произошла ситуация, которую широко обсуждают в сети.

За три минуты до конца основного времени Фуртадо получил пас от Себастьяна Ринга. Тогда Даниэль Манчини, который играет за Панатинаикос, мяч вышел за пределы поля и начал подготовку к вбросу из-за боковой линии.

Однако Ринг подсказал одноклубнику, играющий продолжается. Поэтому Густаво Фуртадо вошел в штрафную и пробил по воротам., но голкипер отразил мяч. В это время Манчини додумался бросить второй мяч на поле во время атаки Ламии.

Главный рефери матча Анджелос Евангелию сразу остановил игру и назначил 11-метровый в ворота Панатинаикоса. Даниэль Манчини получил от арбитра желтую карточку за свою затею.

Видео курьезного эпизода с Даниэлем Манчини:

К слову. Согласно правилам ФИФА, дополнительный мяч на поле в решающий момент предоставляет сопернику право на выполнение стандартного удара.

Нападающий Ламии Густаво Фуртадо уверенно реализовал пенальти. Бразильский форвард принес своей команде вторую победу в текущем сезоне Суперлиги Греции.

Поражение Панатинаикоса от Ламии усугубило шансы команды в борьбе за чемпионство. Теперь "трилистники" отстают от Олимпиакоса на восемь очков и занимают третье место в турнирной таблице чемпионата Греции-2024/2025.