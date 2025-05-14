Російського тенісиста жорстко освистали під час матчу "тисячника" в Римі
- Російського тенісиста Даніїла Медведєва освистали італійські вболівальники під час матчу "тисячника" в Римі.
- Медведєв програв італійцю Лоренцо Музетті в матчі 1/8 фіналу турніру в Римі.
Російського тенісиста Даніїла Медведєва жорстко освистали італійські вболівальники. Це сталося прямо під час матчу "тисячника" в Римі.
У вівторок, 13 травня, відбулися матчі 1/8 фіналу турніру в Римі. В одному з них росіянин Даніїл Медведєв програв італійцю Лоренцо Музетті.
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Італійці показали відношення до "нейтральних"
Під час поєдинку італійські вболівальники вирішили тиснути на російського представника, жорстко його освистуючи, пише 24 канал з посиланням на Pavvy G. Судді довелося заспокоювати трибуни.
Фанати освистали росіянина: дивіться відео
Нагадаємо, що Даніїл Медведєв відомий своїми бурхливими емоціями. Російський тенісист неодноразово демонстрував дику поведінку під час матчів.