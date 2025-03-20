Минулого року підписав контракт: українського бійця UFC відсторонили за допінг
- Українського бійця UFC Данила Воєводкіна дискваліфіковано через вживання допінгу.
- Минулого року Воєводкін підписав контракт з UFC після перемоги у претендентській серії президента UFC Дена Вайт.
Данила Воєводкін потрапив у неприємну ситуацію. Українського бійця UFC відсторонили через вживання допінгу.
24-річний майстер змішаних єдиноборств не пройшов позазмагальний тест. У підсумку Воєводкін був дискваліфікований, повідомляє 24 канал із посиланням на CSAD.
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На скільки вибув Воєводкін
Данила Воєводкін у жовтні минулого року провалив допінг-тест. В організмі українського бійця було знайдено заборонений мельдоній.
У підсумку Воєводкіна було відсторонено на 2 роки. Термін дії дискваліфікації розпочався з 10 листопада 2024 року, коли бійця UFC було тимчасово усунено.
У цьому випадку немає пом'якшувальних обставин, які могли б стати підставою для скорочення стандартного 24-місячного терміну дискваліфікації за використання мельдонію, що є неспецифікованою речовиною з антидопінговою програмою UFC,
– йдеться у заяві CSAD.
У результаті Данила Воєводкін зможе повернутись до боїв 10 листопада 2026 року.
Нагадаємо, що минулого року Данила Воєводкін підписав контракт з UFC, здобувши перемогу на претендентській серії президента UFC Дена Вайт.