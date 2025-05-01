Український боксер обійнявся з росіянином після того, як нокаутував його
- Український боксер Данило Гончарук здобув сьому поспіль дострокову перемогу, нокаутувавши росіянина Руслана Камілова.
- Гончарук обійняв російського суперника після перемоги, але не пояснив причини цього вчинку.
- Данило Гончарук здобув титул WBA Asia після того, як суперник відмовився продовжувати бій.
- Актив Гончарука: дев'ять дострокових перемог і одна поразка.
Український боксер Данило Гончарук здобув сьому поспіль дострокову перемогу у своїй кар'єрі. Він відправив у нокаунт росіянина Руслана Камілова.
Кілька днів тому на рингу зустрілися український боксер Данило Гончарук і росіянин Руслан Камілов. Після бою українець відзначився незрозумілим вчинком, пише 24 канал.
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Обійняв росіянина після нокауту
Українець здобув титул WBA Asia. Суперник відмовився продовжувати бій після четвертого раунду та Гончаруку віддали перемогу.
Після того, як суддя оголосив Данила переможцем, він обійнявся з російським суперником. Мотиви такого вчинку наразі незрозумілі, оскільки боксер досі не пояснив свої дії.
Обійми українця і росіянина: дивіться відео
Відзначимо, що в активі Данила Гончарука дев'ять дострокових перемог і одна поразка.