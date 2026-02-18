Поліція затримала футболіста УПЛ, який побив представника ТЦК: йому загрожує в'язниця

У середу, 18 лютого, поліція повідомила про затримання футболіста Данила Колесника. Напередодні гравець потрапив у скандал з ТЦК.

Як повідомляє поліція Київщини, Колесника було затримано через завдання тілесних ушкоджень військовослужбовцю. Інцидент стався на Київщині.

Що чекає на Колесника?

У заяві йдеться, що інцидент стався у Бучанському районі Київщини в селі Святопетрівське. Під час конфлікту гравець завдав удару кулаком в обличчя працівнику ТЦК, який перебував при виконанні службових обов’язків.



Данило Колесник затриманий після нападу на працівника ТЦК / фото Національна поліція України

Колеснику загрожує до п’яти років позбавлення волі. Правоохоронці встановили, що чоловік побачив роботу військовослужбовців з перевірки військово-облікових документів та спровокував конфлікт, підійшовши до одного з них.

Слідчі, за процесуального керівництва Бучанської окружної прокуратури, розпочали досудове розслідування (ч. 2 ст. 350 ККУ). 24-річного фігуранта затримано, досудове розслідування триває.

Що відомо про конфлікт Колесника із ТЦК?