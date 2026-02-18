Поліція затримала футболіста УПЛ, який побив представника ТЦК: йому загрожує в'язниця
- Футболіст Данило Колесник був затриманий поліцією за напад на представника ТЦК.
- Гравець може отримати до п’яти років позбавлення волі.
У середу, 18 лютого, поліція повідомила про затримання футболіста Данила Колесника. Напередодні гравець потрапив у скандал з ТЦК.
Як повідомляє поліція Київщини, Колесника було затримано через завдання тілесних ушкоджень військовослужбовцю. Інцидент стався на Київщині.
Що чекає на Колесника?
У заяві йдеться, що інцидент стався у Бучанському районі Київщини в селі Святопетрівське. Під час конфлікту гравець завдав удару кулаком в обличчя працівнику ТЦК, який перебував при виконанні службових обов’язків.
Данило Колесник затриманий після нападу на працівника ТЦК / фото Національна поліція України
Колеснику загрожує до п’яти років позбавлення волі. Правоохоронці встановили, що чоловік побачив роботу військовослужбовців з перевірки військово-облікових документів та спровокував конфлікт, підійшовши до одного з них.
Слідчі, за процесуального керівництва Бучанської окружної прокуратури, розпочали досудове розслідування (ч. 2 ст. 350 ККУ). 24-річного фігуранта затримано, досудове розслідування триває.
Що відомо про конфлікт Колесника із ТЦК?
- Колесник виклав у себе в соцмережі відео, на якому він застосував силу до представника ТЦК. Пізніше Данило видалив це відео, але історія набула розголосу.
- Як пізніше стало відомо з відео, футболіст "став на захист сусіда", якого хотіли доставити до ТЦК в межах мобілізації. Футболіст стверджував, що заступився за батька трьох дітей.
- Пізніше київський ТЦК і СП прокоментував скандал із футболістом Колоса та закликав його самого підписати контракт із ЗСУ, Сам Данило не підпадає під мобілізацію, адже йому 24 роки.
- Відзначимо, що Колесник не зіграв жодного матчу за основну команду Колоса. Він виступав у дублі ковалівців з березня 2025 року. Зрештою президент Колоса оголосив про розрив контракту із футболістом.
- Також раніше форвард грав за ВПК-Агро, Минай, Дружбу з Мирівки та Лівий Берег, повідомляє Transfermarkt. До слова, на захист Колесника став ексгравець Динамо та збірної України Олександр Алієв.