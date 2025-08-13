Данило Лозан став єдиним українським боксером, який зумів вийти до півфіналу Гран-прі WBC в Ер-Ріяді. Однак перемога нашому спортсмену обійшлася дорогою ціною.

У середу, 13 серпня, в рамках Гран-прі в Ер-Ріяді відбулися поєдинки 1/4 фіналу. Боротьбу за вихід до наступного раунду вели чотири українці, пише 24 Канал.

Яке розсічення отримав Лозан?

У першій напівсередній ваговій категорії Данило Лозан зустрічався з Санаталі Толтаєвим з Казахстану. Український боксер контролював хід поєдинку та переважав суперника.

У другому раунді Лозан відправив казаха у нокдаун. Проте у п'ятому раунді боксери зіткнулися головами. Рефері зупинив бій на вимогу медиків. Данило отримав глибоке розсічення над правим оком.

Після бою Данило передав вітання воїнам Сил оборони України.

Передаю всім вітання, всім військовослужбовцям. Дякую вам. Я готовий кістьми лягти, аби хоч чимось вам допомогти, саме на мирній землі. Слава Україні,

– сказав Лозан.

Відео з розсіченням Лозана. Обережно 18+

Після підрахунку голосів українець здобув перемогу технічним рішенням суддів: 47:47 та двічі по 48:46.

Відео оголошення перемоги Лозана

Зазначимо, що Данило Лозан став єдиним українцем, який вийшов у півфінал Гран-прі WBC в Ер-Ріяді. Цотне Рогава, Дмитро Рибалка та Петро Фролов завершили свої виступи на турнірі. Півфінальні поєдинки відбудуться вже 20 жовтня цього року.

