З посмішкою на обличчі: Сікан провів перше тренування у Трабзонспорі
- Данило Сікан приєднався до Трабзонспора та провів перше тренування з командою.
- У Трабзонспорі також грає український захисник Арсеній Батагов, а команда займає 9 місце у турецькій Суперлізі.
Данило Сікан нещодавно покинув донецький Шахтар та переїхав у Туреччину. Український нападник приєднався до місцевого Трабзонспора.
20-річний уродженець Житомира повинен пройти адаптацію у новому клубі. Футболіст вже провів перше тренування зі своїм колективом, повідомляє 24 канал із посиланням на пресслужбу "чорноморських штормів".
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Сікан у Трабзонспорі
Трабзонспор опублікував відео з першого тренування Данила Сікана разом зі стамбульським клубом. Можна помітити, що український форвард старанно займається, аби одразу проявити себе у новому колективі.
Перше тренування Сікана: дивіться відео
Нагадаємо, що у Трабзонспорі також грає український захисник Арсеній Батагов. Центрбек вже встиг відзначитись голом у складі команди зі Стамбулу.
У сезоні 2024/2025 Трабзонспор посідає 9 місце у турецькій Суперлізі. Після 19 зіграних матчів "чорноморські шторми" мають у своєму активі 25 пунктів.