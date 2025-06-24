Їх потрібно ледь не бити щодня, – Сікан розповів про конфлікт українців і бразильців у Шахтарі

Колишній нападник Шахтаря Данило Сікан взимку перейшов до турецького Трабзонспора. Він пригадав останній період своєї кар'єри у донецькому клубі.

Форвард відверто розповів про непрості ситуації, які виникали між українцями та легіонерами "гірників", інформує 24 Канал із посиланням на ютуб-канал Ігоря Циганика. На думку футболіста, Маріно Пушичу, якого Шахтар звільнив після завершення сезону, було дуже важко через поведінку бразильських гравців.

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Конфлікти між українцями та бразильцями мали місце

Данило заявив, що боснійський тренер дуже хороша людина й він вдячний йому за все, що той для нього зробив. Відповідаючи на запитання, чому ж у цього фахівця не пішло в донецькому клубі, український форвард виділив непростий характер легіонерів з Бразилії:

У той період чемпіонату приходило дуже багато бразильців, яким йому потрібно все показувати, як дітям розповідати. Я його прекрасно розумію, бо з бразильцями дуже важко працювати. Їх потрібно ледь не бити щодня, чесно кажу. Вони просто потім вилазять на голову й тебе ставлять на другий план, а себе – на перший.

Він розповів, що тренер намагався привчити їх до дисципліни, але це не завжди вдавалося. Тому в роздягальні виникали конфлікти між українцями та бразильцями.

"Я розумію Пушича на сто відсотків – йому привозять бразильців, а йому треба їх виховувати, показувати, як пресингувати, а вони ж нічого не знають. Я це сам просто побачив, коли ми в першому колі програли дуже багато матчів через те, що хтось з бразильців десь не добіг.

Через це у нас були конфлікти потім всередині команди між українцями та бразильцями. Це нормально, це футбол і конфлікт в команді, коли хтось щось не робить – треба розуміти, за що ви граєте. Ви граєте за Шахтар, не за Бразилію, тут потрібно поважати один одного", – сказав Сікан.

У приклад ексгравець "гірників" навів гру з ПСВ, яку Шахтар програв 2:3 після вилучення Педріньйо, хоча вигравав у два м'ячі. Він заявив, що бразильці не стали грати з більшою концентрацією, хоча ситуація цього вимагала:

Ти розумієш, що твій друг отримав червону й тобі потрібно бігати в три рази більше, бо це Ліга чемпіонів, це не чемпіонат України. Це відповідальність на дуже високому рівні. Ми виставляли їм претензії. Іноді тренер дивився на цю ситуацію, іноді заспокоював. Це нормально. Це не конфлікт, що ми билися там, ми просто пояснювали їм.

До слова. Після переходу у Трабзонспор Данило Сікан провів 18 матчів у складі турецької команди. У них він забив три голи та віддав два асисти.

Нагадаємо, що донецький Шахтар зіграє перший поєдинок у сезоні-2025/2026 вже 10 липня. "Гірники" розпочнуть нову кампанію грою у кваліфікації Ліги Європи.