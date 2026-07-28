Відомий японський політик відзначив бойовий дух українця Аонісікі

Успіх українського бійця сумо Данила Явгусишина на вже третьому турнірі Basho викликав захват у Японії. Здобуття нашим співвітчизником Кубка Імператора відзначили навіть у колі колишніх урядовців.

Особливо наголошують на тому, що на турнірі у Нагої сумоїст, що відомий під псевдонімом Аонісікі Арата, виступав після травми. Водночас це означає, що він ще не розкрив повний свій потенціал, пише 24 Канал.

Що сказали про тріумф Явгусишина на Nagoya Basho

Вражаючий виступ українця прокоментував колишній міністр освіти і спорту та міністр сільського господарства Японії Ошіма Томоморі.

За словами ексурядовця та багаторічного депутата японського парламенту, Аонісікі "піднявся на вершину, попри травму, і продемонстрував стиль боротьби, вартий похвали". Томоморі також відзначив, що "навіть по телевізору відчувалася його незламна рішучість".

При цьому чиновник сподівається, що українцю швидко вдасться відновитися від ушкодження повністю, що дозволить йому битися ще сильніше і "зробить його статуру ще більш збалансованою".

Чому коментар колишнього міністра такий важливий

Томоморі не просто є представником політичної еліти Японії – він очолює Консультативний комітет з питань йокодзун. Тобто саме ця людина має вплив на присвоєння сумоїстам почесного звання, до якого так прагне Данило Явгусишин.

Українець наразі є озекі, це другий за силою ранг у сумо. Для того, щоб стати першим в історії українським йокодзуною, йому потрібно перемогти на ще двох поспіль змаганнях після Nagoya Basho.