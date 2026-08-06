Церемонія вручення тріумфатору турніру Basho усіх його призів може тривати цілу годину. 24 Канал розповідає, що дістається Аонішікі та іншим топовим сумоїстам за їхні досягнення.

Скільки важать кубки сумоїстам

Перше, що отримує будь-який переможець великих змагань із сумо, це Кубок Імператора або Кубок Прем'єр-міністра. Ці трофеї мають багаторічну історію і свої правила вручення: наприклад, кожна стайня (клуб сумо) може утримувати у себе кубок лише обмежений час, після чого його потрібно повернути організаторам, а спортсмену видають зменшену копію.

Висота кубка складає понад метр, а вага – не менше 30 кілограмів. Тому навіть найсильніші сумоїсти іноді з помітними труднощами утримують величезну сріблясту чашу у своїх руках.

До речі, окрім кубків, названих на честь японських представників влади, існують і інші трофеї, які можуть заснувати лідери інших держав. Наприклад, у 2019 році президент США Дональд Трамп сам особисто вручав переможцю турніру власний іменний приз – з американським орлом на вершині.



Кубок Дональда Трампа

Що ще отримують переможці турнірів Basho

Після кубка сумоїст-тріумфатор отримує ще безліч подарунків від спонсорів та префектур – асортимент справді вражає.

Наприклад, Аонішікі одного разу отримав за перемогу на змаганнях величезне печиво-макарон. А ще можна поїхати додому з річних запасом локшини, пива, овочів, грибів, фруктів та інших продуктів. І куди ж без японського саке!

Ще один виграш, який дивує європейських фанів, але є цілком звичною справою для Японії – ціла корова або величезний запас яловичини, який видають тим спортсменам, які не можуть собі дозволити транспортувати тварину.

Також додають чимало речей, які не мають практичного застосування, але є приємним нагадуванням про виграш – статуетки, вироби традиційних японських ремесел тощо.

Що ж до грошового забезпечення, то перемога на турнірі Basho ось вже три десятиліття приносить тріумфатору 10 мільйонів єн – за нинішнім курсом це близько 65 тисяч доларів.