Сумоїст Данило Явгусишин вийшов зі зверненням до українців

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Українець, який виступає в Японії під ім'ям Аонішікі Арата, звернувся до співвітчизників. Спортсмен подякував за підтримку та озвучив свою найближчу велику мету, повідомляє LB.ua.

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Явгусишин відповів на запитання про ранг йокодзуни

Однією з головних тем розмов навколо українця залишається його можливе сходження на найвищу сходинку в сумо – ранг йокодзуни. Сам Явгусишин зізнався, що постійні запитання про це його не дратують.

За словами спортсмена, розмови про майбутнє підвищення не впливають на його результати на турнірах. Водночас йому приємно, що вболівальники стежать за його виступами та чекають на нові досягнення.

Якщо тобі це багато кажуть, то все одно не додає тобі перемог на турнірі. Водночас мені приємно, що люди стежать за мною. Хочеться якнайшвидше їх порадувати– зазначив сумоїст.

Також українець не став загадувати, чи готовий до всіх викликів, які передбачає статус йокодзуни. Він наголосив, що деякі речі можна зрозуміти лише після досягнення цього рангу.

Українець озвучив свою найближчу мету

Явгусишин зауважив, що в спорті не завжди все відбувається за заздалегідь визначеним планом. Через це важливо не поспішати з очікуваннями, а зосередитися на боротьбі та поступовому наближенні до мети.

Окремо Аонішікі звернувся до українських уболівальників, які підтримують його перед кожним турніром і після змагань.

Передусім дякую за підтримку. Відчуваю її перед кожним турніром і після нього. Хочу найближчим часом стати йокодзуною і порадувати всіх– передав спортсмен своїм співвітчизникам.

Нагадаємо, у вересні Данило Явгусишин здобув сьому поспіль перемогу на турнірі Aki Basho у Токіо.