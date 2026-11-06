Сумоист Даниил Явгусишин обратился к украинцам

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Украинец, выступающий в Японии под именем Аонишики Арата, обратился к соотечественникам. Спортсмен поблагодарил за поддержку и рассказал о своей ближайшей большой цели, сообщает LB.ua.

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Явгусишин ответил на вопрос о ранге йокодзуны

Одной из главных тем разговоров вокруг украинца остается его возможное восхождение на высшую ступень в сумо – ранг йокодзуны. Сам Явгусишин признался, что постоянные вопросы об этом его не раздражают.

По словам спортсмена, разговоры о будущем повышении не влияют на его результаты на турнирах. В то же время ему приятно, что болельщики следят за его выступлениями и ждут новых достижений.

Если тебе об этом много говорят, это все равно не приносит тебе побед на турнире. В то же время мне приятно, что люди следят за мной. Хочется как можно скорее их порадовать– отметил сумоист.

Также украинец не стал гадать, готов ли он ко всем вызовам, которые предполагает статус йокодзуны. Он подчеркнул, что некоторые вещи можно понять только после достижения этого ранга.

Украинец озвучил свою ближайшую цель

Явгусишин заметил, что в спорте не всегда все происходит по заранее определенному плану. Поэтому важно не торопиться с ожиданиями, а сосредоточиться на борьбе и постепенном приближении к цели.

Отдельно Аонишики обратился к украинским болельщикам, которые поддерживают его перед каждым турниром и после соревнований.

Прежде всего, спасибо за поддержку. Я чувствую ее перед каждым турниром и после него. Хочу в ближайшее время стать йокодзуной и порадовать всех– сказал спортсмен своим соотечественникам.

Напомним, в сентябре Даниил Явгусишин одержал седьмую подряд победу на турнире Aki Basho в Токио.