У цьому матчі "нейтральний" тенісист продемонстрував типову російську культуру. Він ганебно поводився на корті, за що отримав санкції від судді, повідомляє 24 Канал.

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Крінж дня

Це сталося на початку другого сету. Мєдвєдєв отримав попередження за те, що показово потер м’ячем об шорти ззаду, перед тим, як повернути його супернику.

Після цього він став говорити з рефері на вишці прикривши рот рукою, і отримав друге попередження за неспортивну поведінку, а також штраф на одне очко. Мєдвєдєв продовжив суперечку із суддею, сказавши:

Відмінне рішення, суддя. Тобі зручно сидиться? Хочеш заспокоїти ситуацію – просто піди з корту. Так, дав мені ще попередження, такий розумний. Такий розумний. Викликай супервайзера.

Після закінчення гейму суддя знову звернувся до росіянина та заявив, що той був несправедливий щодо нього. Мєдвєдєв відмовився спілкуватися з ним і після цього на корт вийшов супервайзер.

Рефері пояснив, що Данііл говорив із ним, прикриваючи рота: "Це брак поваги, неспортивна поведінка". Проте росіянина це не цікавило.

Ганебна поведінка Мєдвєдєва на корті: дивіться відео

Зазначимо, що поєдинок врешті-решт завершився перемогою Мєдвєдєва з рахунком – 5:7, 6:4, 6:4. У наступному колі він протистоятиме переможцю пари Стефанос Ціціпас – Александр Мюллер.