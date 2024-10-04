Українська тенісистка Еліна Світоліна завершила ігровий 2024 рік. Дівчина зробила операцію на нозі, через що її участь у змаганнях до 2025 року виключена.

До теми За крок від гучної сенсації: Стародубцева у 3-сетовому матчі поступилася зірковій Гофф

Проблема з аптеками

Наразі спортсменка проходить реабілітацію у Києві. Еліна розповіла про проблеми, з якими їй довелось зіткнутися під час відвідування аптек у столиці України.

Два дні тому я шукала в аптеці щось для ноги. І ось їздили ми по аптеках, десь 10-12 аптек. Всі вони були зі сходами. І там не якісь маленькі сходи були, там 10 сходинок і більше. Ну як це взагалі? Це неможливо. У мене в голові не вкладається. Я підіймалась, у мене іншого шляху не було. І я в нормальній фізичній формі знаходжусь. А якщо це люди, що повертаються з війни? А якщо вони на інвалідному візку,

– розповіла Світоліна.

Досягнення Світоліної у 2024-му

У цьому році експерша ракетка України взяла участь у фіналі змагань WTA 250 в Окленді, чвертьфіналі Вімблдону. Також тенісистка зіграла у четвертому колі Australian Open, US Open та Ролан Гаррос.

Читайте також Магучіх зізналася, яку висоту хоче підкорити після встановлення світового рекорду

На Олімпіаді-2024 у Парижі Світоліна завершила виступи у 1/8 фіналу. Загалом Еліна виграла 30 із 48-ми матчів цього року та наразі посідає 27 місце у рейтингу WTA.