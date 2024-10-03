Юлія Стародубцева – Коко Гофф 1:2 (6:2, 2:6, 2:6)

Уродженка Каховки вперше в кар'єрі пробилася в основну сітку "тисячника". Після успішного подолання кваліфікації вона здобула чотири впевнені перемоги, не віддавши своїм суперницям жодного сету, хоча всі вони були вищими за неї в рейтингу, повідомляє 24 Канал.

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У чвертьфіналі Юлії протистояла чемпіонка US Open-2023 американка Коко Гофф. Це була перша очна зустріч між суперницями й у ній українка ледь не створила гучну сенсацію.

Стародубцева шокувала публіку вже зі стартового гейму. Вона зробила брейк і після цього домінувала на корті, що підтвердив переконливий рахунок – 6:2.

Старт другого сету також розпочинався перспективно для української тенісистки. Вона мала два брейк-поінти в першому геймі, але не реалізувала їх, після чого захистила свою подачу.

На жаль, надалі ініціативу захопила шоста ракетка світу, яка зробила брейк та вже контролювала гру до самого кінця. Американка не дозволила Юлії наблизитися в рахунку та закрила другу й третю партію з однаковим рахунком 6:2.

Важливо. Завдяки успішному виступу в Пекіні Юлія Стародубцева в режимі реального часу піднялась на 79-те місце у світовому рейтингу. Це її новий особистий рекорд – українка починала турнір на 115-й сходинці.

Зазначимо, що у півфіналі Коко Гофф зустрінеться з Паулою Бадосою.Матч відбудеться 5 жовтня.