Юлія Стародубцева – Анна Калінская 2:0 (7:5, 6:0)

Для уродженки Каховки це перший у кар'єрі "тисячник". Вона пробилася в основну сітку через кваліфікацію та вже декілька разів переписала особисті рекорди у столиці Китаю, повідомляє 24 Канал.

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У матчі 1/8 фіналу Юлії протистояла 14-та ракетка світу. Це була перша очна зустріч між суперницями й у ній українка здобула ефектну перемогу.

Перший сет минув у рівній боротьбі, де жодна з тенісисток не відпускала свою опонентку у відрив. За рахунку 4:4 росіянка мала два брейк-поінти, проте Стародубцева змогла утримати подачу. Вирішальним став 12-й гейм, у якому українка з другої спроби оформила брейк та закрила партію.

Після цього на корті була повна домінація Юлії Стародубцевої. Вона взяла сет "під нуль" та вперше в кар'єрі вийшла у чвертьфінал турніру серії WTA 1000.

Ця звитяга також стала найрейтинговішою для українки. Раніше вона максимум перемагала 37-му ракетку світу й це також було в Пекіні – в 1/32 фіналу.

Важливо. У режимі реального часу Юлія Стародубцева піднялась на 79-те місце у світовому рейтингу. Це стане її новим особистим рекордом та дозволить перегнати Лесю Цуренко й отримати статус п'ятої ракетки України.

Зазначимо, що наступною суперницею Юлії Стародубцевої стане переможниця пари Наомі Осака – Коко Гофф.