Окрім цього, їй вдалося перевершити "вічний" рекорд Стефки Костадінової, який тримався з 1987 року. Українка взяла планку 2,10 метри.

Читайте також Магучіх опублікувала зворушливе відео з візиту до поранених бійців у День захисників України

Амбітна ціль

Ярослава Магучіх розповіла, як провела перші дні після встановлення феноменального досягнення. Вона зізналася, яку висоту тримає в голові та вважає, що може підкорити в майбутньому, повідомляє Sport.ua.

"Особисто я після свого світового рекорду довго відходила. Організм витратив на це стільки енергії, що я дні чотири просто ходила й нічого не могла робити. Хоча ментально я вже була готова до цієї висоти. А фізично – так і ще раніше, ще коли стрибала 2,06 у приміщенні й 2,05 у Брюсселі. Але тоді, можливо, психологічно все ж не була такою стійкою.

Зараз уже готова та сама хочу перевершувати 2,10, але це рекорд. Це висота, яку люди інколи стрибають один раз і все. Та мені хочеться вище. Думаю, до 2,15 можна стрибати – є такі сили", – сказала Магучіх.

До слова. Завдяки неймовірним виступам у нинішньому сезоні Ярославу Магучіх номінували на звання найкращої легкоатлетки Європи-2024. Минулого року вона ввійшла у топ-3, а переможницею стала Фемке Бол.

Зазначимо, що офіційна церемонія нагородження переможців відбудеться 26 жовтня у Скоп’є.