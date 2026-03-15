Російські правоохоронці затримали молодого футболіста після вбивства жінки на північному заході Москви. За попередніми даними, спортсмен проник до помешкання жертви, після чого стався смертельний напад, повідомляє телеграм-канал Shot.

Що відомо про інцидент?

За інформацією джерел, молодик нібито проник до квартири жертви, обманувши її доньку. Після цього він відкрив домашній сейф і намагався викрасти гроші та цінності.

У цей момент додому повернулася господарка квартири. Між нею та нападником виник конфлікт, під час якого жінку побили і завдали кілька ножових поранень. Від отриманих травм вона померла на місці.

У клубі вже відреагували на скандал

У футбольному клубі заявили, що дізналися про інцидент зі ЗМІ та наразі з’ясовують усі обставини. За їхніми словами, гравець раніше відпросився до Москви, зокрема через питання, пов’язані з навчанням.

Правоохоронці розглядають різні версії того, що сталося. Серед них – ймовірність того, що футболіст міг діяти під впливом шахраїв, однак офіційних висновків слідства поки немає.

Наразі тривають слідчі дії, а підозрюваному може загрожувати серйозне покарання, якщо його провину доведуть у суді.