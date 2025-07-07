У Шахтарі зробили заяву про війну в Україні: хочуть мирної угоди

Спортивний директор Шахтаря Даріо Срна висловився про війну в Україні. Він занепокоєний щодо зменшення уваги світової спільноти.

Даріо Срна заявив, що увага світової спільноти до війни в Україні значно зменшилася, хоча бойові дії тривають уже одинадцятий рік. За його словами, нині інші конфлікти відволікають міжнародну аудиторію, пише 24 Канал з посиланням на Marca.

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Коментар Срни про війну

Спортивний директор Шахтаря також сподівається, що війна скоро завершиться, бо це занадто для всіх.

Настав час сісти за стіл, поговорити та підписати мирну угоду. Твоя робота – це не лише бути спортивним директором, генеральним директором або тренером. Ти ще й батько, брат для багатьох молодих гравців, які приїздять із Бразилії та інших країн. Для них війна – це щось далеке, і не просто пояснити, що відбувається, коли ракети атакують Київ чи будь-яке інше місто,

– сказав Даріо Срна.

Він також додав, що є гравці, які втратили рідних та близьких і це нестерпний біль.

Нагадаємо, що нещодавно російська атака знищила офіс Федерації футзалу Києва.