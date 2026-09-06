"Думає тільки про свою дупу і гроші": легенда Шахтаря розкритикував президента ФІФА

Спортивний директор донецького Шахтаря Даріо Срна відверто висловив своє ставлення до керівництва світового футболу. Колишній захисник "гірників" та збірної Хорватії не приховує відрази до президента ФІФА Джанні Інфантіно.

В інтерв'ю Дмитру Гордону Срна навів яскравий приклад того, як Міжнародна федерація поставилася до Шахтаря в тому скрутному становищі, в якому клуб опинився після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну, пише 24 Канал.

Який вчинок ФІФА обурив Срну

Хорват пригадав, як у 2022 році ФІФА цинічно дозволила не повертатися до клубу бразильському футболісту, за якого "гірники" мали заплатити 10 мільйонів євро 5 платежами по 2 мільйони.

Тобто клуб змусили продовжувати платити гроші за гравця, який отримав від вищого органу світового футболу дозвіл взагалі не виконувати свої контрактні зобов'язання. Ця ситуація остаточно переконала менеджмент Шахтаря у тому, що ФІФА не має наміру захищати інтереси клубів.

Що сказав Срна про Інфантіно

Скандального очільника ФІФА, відставки якого хочуть практично усі європейські асоціації, Даріо Срна охарактеризував максимально негативно.

Для мене він бізнесмен, якого я ненавиджу. Він думає лише про себе, свою дупу та гроші, замість того щоб захищати футбол і клуби,

– заявив спортивний директор Шахтаря.

Срна вже не вперше відгукується про Інфантіно як про людину, байдужу до долі українських команд на тлі кризи, спричиненої війною. Раніше він вже відзначав повну відсутність допомоги з боку ФІФА і зосередженість президента виключно на власній наживі.