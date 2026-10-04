Українська тенісистка "знищила" суперницю у Пекіні: гра тривала менше як годину

Дарія Снігур продовжить свої виступи на турнірі серії WTA 1000 у китайській столиці. Українка залишила за бортом змагань суперницю з Австралії.

Для 24-річної Дарії Снігур матч 1/16 фіналу проти Тайли Престон видався дуже успішним. Про перемогу української спортсменки розповідає 24 Канал.

Як зіграла Дарія Снігур

Поєдинок тривав лише 46 хвилин і протягом усього часу проходив за значної переваги нашої землячки.

Дарія Снігур – Тайла Престон – 2:0 (6:1, 6:0)

У поєдинку українка продемонструвала дуже високий показник подачі першим м’ячем – 77%.

Попри це, австралійська тенісистка все ж зуміла сім за матч дістатись до брейк-поїнтів, але не реалізував жодного з них. Снігур же виграла п’ять з семи таких розіграшів.

У наступному колі Дарія, яка вперше в кар’єрі дійшла до 1/8 фіналу на турнірі WTA 1000, зустрінеться з чинною чемпіонкою Ролан Гаррос, "нейтральною" росіянкою Міррою Андрєєвою.

Що далі для українок

В одиночній сітці змагань наразі перебуває також і Еліна Світоліна, яка ще не провела свій поєдинок 1/16 фіналу.

У понеділок, 5 жовтня, Еліна зустрінеться з представницею Греції Марією Саккарі, яку до цього перемагала тричі в п’яти іграх.

Нагадаємо, що у зв’язку із травмою цей турнір пропускає Марта Костюк. Раніше вона також не зуміла взяти участь у фінальній частині Кубка Біллі Джин Кінг.