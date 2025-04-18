Білодід дебютувала у професійному футболі: відео гольового моменту дзюдоїстки

У п'ятницю, 18 квітня, відбувся перший матч 15 туру чемпіонату України з жіночого футболу. В ньому Металіст 1925 вдома приймав Ладомир.

У ньому харків'янки здобули розгромну перемогу з рахунком 6:0. Цей поєдинок запам'ятався дебютом у професійному футболі зіркової дзюдоїстки Дар'ї Білодід, повідомляє 24 Канал.

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Історичний момент

У вересні 2024 року вона стала амбасадоркою жіночої команди Металіст 1925. Перед початком другої частини сезону бронзова призерка ОІ-2020 підписала професійний контракт із клубом, а тепер уперше зіграла за харківський колектив.

Дар'я Білодід вийшла на заміну на 87-й хвилині зустрічі. А вже на 90-й титулована спортсменка мала нагоду забити дебютний гол.

Вона завдала удару по воротах, з яким впоралася голкіперка Ладомира. Втім у момент передачі Дар'я перебувала в офсайді.

Перший гольовий момент Дар'ї Білодід у професійному футболі: дивіться відео

Довідка. Після цієї перемоги Металіст 1925 наблизився до першого місця в турнірній таблиці. Харків'янки скоротили відставання від Ворскли до двох очок, але тепер мають на один зіграний матч більше.

Нагадаємо, що Дар'я Білодід є дворазовою чемпіонкою світу та бронзовою призеркою Олімпіади-2020. Також вона тричі тріумфувала на континентальних першостях.