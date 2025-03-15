Трансферна бомба: бронзова призерка Олімпіади-2020 з дзюдо стала гравчинею Металіста 1925

Українська дзюдоїстка Дар'я Білодід вирішила стати футболісткою. Титулована спортсменка приєдналася до жіночої команди Металіста 1925.

Харківський Металіст 1925 офіційно оголосив про підписання дзюдоїстки Дарʼї Білодід. Бронзова призерка Ігор-2020 виступатиме за жіночу команду, пише 24 Канал з посиланням на сайт клубу.

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Білодід стала футболісткою

Титулована спортсменка гратиме під 77-м номером. Найближчим часом Білодід приєднається до тренувального процесу команди.

"Підписання контракту з Дар'єю Білодід як з гравчинею жіночої команди – це можливість для нас закрити одразу дві задачі. По-перше, це привернути увагу всієї спортивної спільноти до жіночого футболу, а по-друге, це досвід виступів Дар'ї на змаганнях найвищого рівня, досвід перемог, який надасть новий імпульс нашій команді в складних матчах весняної частини змагань", – сказав на презентації генеральний директор Металіста 1925 Антон Іванов

Клуб враховуватиме насичений графік Білодід, яка суміщатиме заняття дзюдо з футболом. Харків'яни сподіваються, що навесні Дар'я візьме участь у матчах чемпіонату України.

Презентація Дар'ї Білодід / фото Металіста 1925

Нагадаємо, що у вересні 2024 року Білодід стала амбасадоркою Металіста 1925. Наразі спортсменка не планує залишати дзюдо та різко відреагувала на чутки про завершення кар'єри.

Зазначимо, що жіноча команда Металіста 1925 завершила регулярний чемпіонат на 3-й позиції. Харків'янки забезпечили собі місце у чемпіонській групі та боротимуться за "золото". Перша гра другої частини сезону відбудеться 17 грудня.