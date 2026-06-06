Не витримали гімну України: росіянки втекли з п'єдесталу після поразки на чемпіонаті Європи

Українська спортсменка Дар'я Мальчевська здобула золото чемпіонату Європи з панкратіону U-17. Під час нагородження росіянки залишили п'єдестал, щойно залунав гімн України.

Черговий скандальний епізод за участю представниць Росії стався на континентальній першості з панкратіону серед юніорів. Вчинок спортсменок потрапив на відео та швидко набрав популярність у соцмережах, передає 24 Канал.

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Як українка здобула "золото"?

Юна українська спортсменка Дар'я Мальчевська стала чемпіонкою Європи з панкратіону у віковій категорії U-17. На шляху до найвищої сходинки п'єдесталу вона впевнено пройшла турнірну дистанцію, здолавши кількох представниць Росії.

Фінальний успіх дозволив українці піднятися на найвищу сходинку п'єдесталу пошани та почути державний гімн на свою честь. Мальчевська вже вважається однією з найперспективніших українських спортсменок у панкратіоні та ММА. Раніше вона успішно виступала на чемпіонаті світу, де допомогла збірній України здобути перемогу в командному заліку серед спортсменів U-17.

Росіянки демонстративно залишили церемонію нагородження

Однак увагу багатьох уболівальників привернула не лише перемога українки. Під час церемонії нагородження російські спортсменки, які також опинилися серед призерок, не стали чекати завершення урочистостей.

Щойно розпочалося виконання гімну України, представниці країни-агресорки залишили п'єдестал, фактично відмовившись брати участь у церемонії вшанування переможниці. Дар'я Мальчевська залишилася на подіумі сама, приймаючи заслужені оплески та слухаючи головну мелодію своєї держави.

Росіянки втекли з п'єдесталу під час нагородження українки Дар'ї Мальчевської: дивіться відео

Відео інциденту швидко поширилося в соцмережах і лише за кілька днів набрало понад мільйон переглядів. Багато користувачів відзначили витримку української спортсменки та назвали поведінку росіянок проявом неповаги до спортивних принципів і суперниць.