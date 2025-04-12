Українські синхроністки демонстративно відмовилися від фото з росіянками на Кубку світу

У єгипетському Сома-Беї триває другий етап Кубка світу з артистичного плавання. Представниці України Дар'я Мошинська та Анастасія Шмоніна відзначилися гідним вчинком після здобуття срібних нагород.

Українки змагалися у технічній програмі дуетів. За свій виступ Дар'я Мошинська та Анастасія Шмоніна отримали загальну оцінку 261.6125 бала та посіли друге місце, пише 24 Канал з посиланням на Федерацію синхронного плавання України.

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Українки покинули п'єдестал, де стояли росіянки

Перше місце у цьому виді змагань вибороли "нейтральні" росіянки Марія Дорошко та Татьяна Гайдай. На церемонії нагородження українки демонстративно проігнорували представниць країни-агресорки.

Спочатку українські дівчата відмовилися від рукостискання з росіянками. А потім Дар'я та Анастасія залишили подіум одразу після отримання срібних нагород, проігнорувавши спільне фото з "нейтралками".

Відео гідного вчинку українських синхроністок

Нагадаємо, що на етапі Кубка світу в Єгипті у соло програмі "срібло" здобула 17-річна Дар'я Мошинська. Це перша медаль України за два роки у соло змаганнях на рівні Кубка світу.