Втекла від Лукашенка: білоруска пробігла спринт на Кубку світу з біатлону і увійшла в історію

Міжнародний біатлонний союз не дає росіянам та білорусам брати участь у змаганнях навіть у "нейтральному" статусі. Але на етапі Кубка світу в Обергофі стався показовий виняток.

У спринті на старт вийшла Дар'я Долідович, яка має білоруське громадянство, але проживає у Польщі. Вона виступила під прапором IBU і з абревіатурою BRT в графі "країна", пише 24 Канал з посиланням на протокол гонки на сайті IBU.

Чому білорусці дозволили змагатися у Кубку світу?

Як пояснило Суспільне Спорт, Долідович є першою в історії біатлонних змагань представницею збірної біженців. Офіційно її заявили від команди Belarus Refugee Team, BRT.

Дар'я залишила територію рідної країни разом зі своїм батьком Сергієм Долідовичем, лижником та учасником семи Олімпійських ігор. Вони боялися переслідувань з боку режиму Олександра Лукашенка через нібито підтримку демократичних протестів 2020 року. У 2022-му білоруська влада не пустила їх на Олімпіаду в Пекіні саме з політичних міркувань.

Зараз Долідовичі живуть у Польщі. До юнацької команди цієї країни з лижних перегонів Дар'ю не допустили. Тож вона вирішила змінити вид спорту на біатлон, ще й уникнувши таким чином карантину, передбаченого правилами міжнародних федерацій.

З 2024 року Долідович бере участь у Кубку IBU в складі команди BRT, яка складається з неї однієї. Тепер настав час дебюту і на рівні Кубка світу.

Як білоруска виступила у своїй першій гонці?

Допустивши по одній хибі на кожному з вогневих рубежів, Долідович фінішувала з 68-им часом. На жаль, вона випередила одразу двох українок – Олену Городну та Юлію Джиму, які були 78-ою та 82-ою відповідно.

