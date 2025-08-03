Кіпрський Пафос у третьому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів зіграє проти київського Динамо. Напередодні першого поєдинку клуб оголосив про підписання бразильця Давіда Луїса.

Пафос офіційного повідомив про підписання зіркового ветерана Давіда Луїса. Бразилець гратиме за кіпріотів до кінця травня 2027 року, пише 24 Канал з посиланням на сайт клубу.

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38-річний новачок приєднався до Пафосу на правах вільного агента. Напередодні він розірвав контракт з бразильською Форталезою заради виступів у Європі.

У Пафосі розраховують на лідерські якості Давіда Луїса та його непересічну майстерність. Пресслужба кіпрського клубу називає підписання переможця Ліги чемпіонів знаковою подією.

Давід Луїс приєднався до Пафосу / фото кіпрського клубу

Нагадаємо, що під час футбольної кар'єри Давід Луїс виступав за Бенфіку, Челсі, ПСЖ, Арсенал. У послужному списку бразильця перемога у Лізі чемпіонів, два трофеї Ліги Європи, чемпіонство Англії, Португалії та двічі Франції. За національну збірну Бразилії центрбек зіграв 57 поєдинків.

Зазначимо, що перший матч третього раунду Ліги чемпіонів Динамо – Пафос відбудеться у вівторок, 5 серпня. Гра у Любліні розпочнеться о 21:00 за київським часом.