Син Анчелотті може очолити іменитий європейський клуб

У структурі мадридського Реала влітку відбудуться певні зміни. Карло Анчелотті покине "Королівський клуб" та очолить збірну Бразилії.

Разом з італійським спеціалістом залишить його син та помічник Давіде Анчелотті. Нащадок тата Карло може продовжити кар'єру у європейському клубі, повідомляє 24 канал із посиланням на AS.

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Серйозний виклик

Влітку 2025 року мадридський Реал очолить Хабі Алоносо. Разом з тим іспанський спеціаліст приведе за собою новий тренерський штаб, тому Анчелотті-молодший покине клуб.

Давіде може розпочати самостійну тренерську кар'єру. Шотландський Рейнджерс планує запросити італійського фахівця на пост головного тренера команди.

До слова. Давіде Анчелотті минулого року між очолити французький Реймс. Зараз сина легендарного тренера пов'язують з італійським Комо.

Нагадаємо, що Давіде Анчелотті працював асистентом Карло Анчелотті у Реалі, Баварії, Наполі та Евертоні.

Раніше повідомляли про умови контракту Хабі Алонсо з Реалом. Іспанський тренер почне працювати у "Королівському клубі" з 1 червня.