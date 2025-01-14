Ястремська впевнено пробилася у друге коло AO-2025, здолавши першу ракетку Єгипту

У вівторок, 14 січня, відбулися матчі 1/64 фіналу Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу. В одному з них Даяна Ястремська зустрічалася з Маяр Шериф.

Маяр Шериф – Даяна Ястремська 0:2 (1:6, 4:6)

Це було перше очне протистояння між тенісистками. Воно тривало лише 73 хвилини та закінчилося комфортною перемогою українки, повідомляє 24 Канал.

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Даяна зі старту захопила ініціативу та практично не залишила своїй суперниці шансів у першому сеті. Вона виграла п'ять перших геймів і здобула підсумкову перемогу з рахунком 6:1.

Друга партія була напруженішою. Обидві суперниці, хоч і не без проблем, але захищали свої подачі й вирішальним став єдиний брейк. Його собі в актив записала у третьому геймі уродженка Одеси, яка закрила сет з рахунком 6:4.

Трішки статистики. Даяна Ястремська зробила п'ять ейсів при двох подвійних помилках, реалізувала три з семи та відіграла всі шість брейк-поінтів. Вона виграла кожен з дев'яти геймів на своїй подачі, а також мала вражаючу перевагу за віннерсами – 22:3.

У наступному колі суперницею Даяни Ястремської стане представниця Чорногорії Данка Ковініч, яка пропустила майже повністю минулий сезон через травму спини. В 1/64 фіналу вона здолала 44-ту ракетку світу Лулу Сун.

Нагадаємо, що у друге коло Australian Open з українок також пробилися Марта Костюк та Еліна Світоліна. Четвертою нашою землячкою на цій стадії може стати Ангеліна Калініна, яка у стартовому поєдинку зустрічатиметься з титулованою Онс Жабер.