Зіркова українська тенісистка поділилась звабливими фото з відпочинку

Даяна Ястремська відпочиває після виступів на Вімблдоні-2025. Зірка українського тенісу поділилась з фанатами світлинами з відпустки.

Даяна Ястремська у своєму інстаграмі опублікувала розкішні фото з відпочинку. Спортсменка підкорила серця фанів ефектними світлинами на фоні мальовничого краєвиду, повідомляє 24 канал.

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Де відпочиває Ястремська?

Даяна Ястремська вирушила на відпочинок у Францію. Зіркова українська тенісистка побувала у неймовірній Вердонській ущелині, чим поділилась зі своїми фанатами у соціальних мережах.

Спортсменка показала, як покаталась на невеличкому човні. Даяна попозувала перед камерою у стильному чорному купальнику, продемонструвавши ідеальну фігуру та природну красу.

Ястремська на відпочинку у Франції / Фото з інстаграму тенісистки

Нагадаємо, що 16 липня Даяна Ястремська почне виступи на WTA 250 у німецькому Гамбурзі. Українська тенісистка зіграє проти Юле Німаєр в 1/16 фіналу грунтового турніру

Раніше повідомляли, що Марта Костюк опублікувала відео, яке одразу підкорило соціальні мережі. У парі з українською тенісисткою участь в ефектному ролику взяла Єва Лис.