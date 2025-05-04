Зірка українського тенісу вразила ніжними фото з прогулянки перед турніром у Римі
- Даяна Ястремська прогулялася Римом перед турніром WTA 1000 та поділилася фотографіями в Instagram.
- Ястремська розпочне виступи на турнірі в Римі 6 травня, стартуючи з основної сітки.
У понеділок, 5 травня, розпочнеться грунтовий турнір WTA 1000 у Римі. Українська тенісистка Даяна Ястремська виступить на "тисячнику" в столиці сонячної Італії.
Напередодні турніру Даяна прогулялась Римом, чим з радістю поділилась з фанатами. Спортсменка на власній сторінці в інстаграмі опублікувала чарівні світлини, повідомляє 24 канал.
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Розкішна Даяна Ястремська
Зіркова українська тенісистка постала перед камерою у тендітному образі. Даяна для прогулянки обрала ніжну рожеву сукню з глибом декольте.
Ліхтарі нічного Роми додали загадковості світлинам Даяни Ястремської. А погляд тенісистки зачарував чимало шанувальників.
Даяна Ястремська у Римі / Фото з інстаграму тенісистки
Нагадаємо, що Даяна Ястремська розпочне виступи у Римі 6 травня. Українська тенісистка стартує одразу з основної сітки турніру WTA 1000.