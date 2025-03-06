Ястремська впевнено здолала Юе та вийшла в наступне коло "тисячника" у США

У четвер, 6 березня, в Індіан-Веллсі розпочався турнір WTA 1000. Українська тенісистка Даяна Ястремська успішно стартувала на змаганнях в Сполучених Штатах Америки.

Даяна Ястремська – Юань Юе 6:2, 6:4

Суперницею Ястремської у першому колі "тисячника" стала представниця Китаю Юань Юе. Ця зустріч була першою для тенісисток у кар'єрі, яка закінчилась перемогою українки, повідомляє 24 канал.

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Як Ястремська перемогла Юе

Матч між Даяною Ястремською та Юань Юе тривав 1 годину 26 хвилин. Українська тенісистка здолала китаянку у двох сетах. Першу партію 24-річна одеситка закрила без проблем.

Проте у другому сеті Ястремська на початку програла дві власні подачі, що трішки ускладнило ситуацію. Однак Даяна зібралась з силами та спокійно вирвала перемогу, поступаючись з рахунком 2:4.

Статистичні дані. Даяна Ястремська припустилась 4 подвійних помилок, тоді як у Юань Юе – 1. Українська тенісистка виконала 1 ейс, а також реалізувала 5 брейк-пойнтів – у китаянки 2.

У наступному раунді WTA 1000 в Індіан-Веллсі Даяна Ястремська зіграє проти туніської тенісистки Онс Жабер. Матч другого кола "тисячника" відбудеться у п'ятницю 7 березня.