Бенфіка ухвалила важливе рішення для Трубіна: де продовжить кар'єру футболіст
- Бенфіка ухвалила остаточне рішення щодо майбутнього Анатолія Трубіна у команді.
- Чинний контракт Трубіна з Бенфікою діє до 2028 року, а його трансферна вартість складає 28 мільйонів євро.
Анатолій Трубін доволі довго виступає за Бенфіку. Мережею постійно ширились чутки щодо можливого трансферу українського голкіпера влітку цього року.
Серед претендентів на Трубіна було чимало іменитих європейських клубів. У Бенфіці визначились з подальшою долею українського воротаря у команді, повідомляє 24 канал із посиланням Glorioso 1904.
У якому клубі гратиме Трубін?
За наявною інформацією, Анатолій Трубін залишиться у Бенфіці. У португальському клубі високо оцінюють рівень майстерності українського голкіпера, а також його вважають великою фігурою у майбутньому команди.
Повідомляють, що Бенфіка планує найближчим часом продовжити угоду з 24-річним воротарем. "Орли" сподіваються підписати новий контракт якомога швидше та вбачають у Трубіну гравця основного складу.
До слова. Анатолія Трубіна пов'язували з багатьма відомими клубами з топ 5 європейських чемпіонатівю Українського голкіпера Бенфіки сватали у Манчестер Юнайтед, Манчестер Сіті, Баварію.
У минулому сезоні Анатолій Трубін зіграв у 51 матчі за Бенфіку в усіх турнірах. За цей час український воротар "орлів" пропустив 54 м'ячі та у 21 грі залишив свої володіння недоторканими.
Варто відзначити, що чинний контракт Анатолія Трубіна з Бенфікою розрахований до 2028 року. За даними Transfermarkt, трансферна вартість українського футболіста складає 28 мільйонів євро.
Раніше повідомляли, що Бенфіка стартувала з перемоги у Лізі чемпіонів, здолавши Ніццу. Анатолій Трубін видав чудовий матч за португальський клуб у головному європейському турнірі.