Серед претендентів на Трубіна було чимало іменитих європейських клубів. У Бенфіці визначились з подальшою долею українського воротаря у команді, повідомляє 24 канал із посиланням Glorioso 1904.

У якому клубі гратиме Трубін?

За наявною інформацією, Анатолій Трубін залишиться у Бенфіці. У португальському клубі високо оцінюють рівень майстерності українського голкіпера, а також його вважають великою фігурою у майбутньому команди.

Повідомляють, що Бенфіка планує найближчим часом продовжити угоду з 24-річним воротарем. "Орли" сподіваються підписати новий контракт якомога швидше та вбачають у Трубіну гравця основного складу.

До слова. Анатолія Трубіна пов'язували з багатьма відомими клубами з топ 5 європейських чемпіонатівю Українського голкіпера Бенфіки сватали у Манчестер Юнайтед, Манчестер Сіті, Баварію.

У минулому сезоні Анатолій Трубін зіграв у 51 матчі за Бенфіку в усіх турнірах. За цей час український воротар "орлів" пропустив 54 м'ячі та у 21 грі залишив свої володіння недоторканими.

Варто відзначити, що чинний контракт Анатолія Трубіна з Бенфікою розрахований до 2028 року. За даними Transfermarkt, трансферна вартість українського футболіста складає 28 мільйонів євро.

Раніше повідомляли, що Бенфіка стартувала з перемоги у Лізі чемпіонів, здолавши Ніццу. Анатолій Трубін видав чудовий матч за португальський клуб у головному європейському турнірі.