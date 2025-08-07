Среди претендентов на Трубина было немало именитых европейских клубов. В Бенфике определились с дальнейшей судьбой украинского вратаря в команде, сообщает 24 канал со ссылкой Glorioso 1904.

В каком клубе будет играть Трубин?

По имеющейся информации, Анатолий Трубин останется в Бенфике. В португальском клубе высоко оценивают уровень мастерства украинского голкипера, а также его считают большой фигурой в будущем команды.

Сообщают, что Бенфика планирует в ближайшее время продлить соглашение с 24-летним вратарем. "Орлы" надеются подписать новый контракт как можно скорее и видят в Трубине игрока основного состава.

К слову. Анатолия Трубина связывали со многими известными клубами из топ 5 европейских чемпионатов. Украинского голкипера Бенфики сватали в Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити, Баварию.

В прошлом сезоне Анатолий Трубин сыграл в 51 матче за Бенфику во всех турнирах. За это время украинский вратарь "орлов" пропустил 54 мяча и в 21 игре оставил свои владения нетронутыми.

Стоит отметить, что действующий контракт Анатолия Трубина с Бенфикой рассчитан до 2028 года. По данным Transfermarkt, трансферная стоимость украинского футболиста составляет 28 миллионов евро.

Ранее сообщали, что Бенфика стартовала с победы в Лиге чемпионов, одолев Ниццу. Анатолий Трубин выдал замечательный матч за португальский клуб в главном европейском турнире.