Шапаренко офіційно визначився зі своїм майбутнім: де продовжить кар'єру зірка збірної України

Останнім часом навколо майбутнього Миколи Шапаренка ходило чимало чуток. Усе через контракт футболіста київського Динамо, термін якого завершувався вже через декілька місяців.

До нього проявляли інтерес декілька клубів, зокрема, з Туреччини та Іспанії. Врешті-решт півзахисник ухвалив остаточне рішення щодо своєї кар'єри, повідомляє офіційний сайт Динамо.

Де гратиме Шапаренко?

Микола вирішив продовжити угоду з "біло-синіми". Новий контракт розрахований до кінця 2030 року.

Я залишаюся вдома, залишаюся у своєму рідному клубі Динамо. Це для мене свято, і хочеться подякувати всім уболівальникам, президенту клубу за довіру та підтримку,

– заявив футболіст.

Він сказав, що мотивований допомогти клубу покращити результати. Шапаренко вірить, що зможе з Динамо досягнути цілей, які ставить перед командою керівництво "біло-синіх".

"Думаю, що всі знають наші цілі. Сподіваюся, що ми їх усіх втілимо в реальність. Не хочеться кидатися гучними словами та заявами. Хочеться робити все в тиші та доводити не словом, а ділом", – додав Микола.

До слова. У день продовження контракту Динамо провело контрольний матч на зборах. Кияни розгромили Малішеву з Косово з рахунком 8:1.

Зазначимо, що перший офіційний поєдинок після зимової паузи "біло-сині" проведуть наприкінці лютого в УПЛ. Їх суперником буде львівський Рух.

Що відомо про кар'єру Шапаренка?