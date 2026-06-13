Легенда збірної Німеччини готовий надати стадіон для Шахтаря в європейській країні

Донецький Шахтар може отримати новий варіант для проведення матчів основного раунду Ліги чемпіонів сезону 2026/27. Український клуб має змогу уникнути додаткових логістичних трущнощів.

Еврокубкову кампанію минулого сезону Шахтар провів у Кракові, але перед з поєдинками у цьому місті не склалось. Проте, "гірники" можуть залишитись в Польщі, повідомив ресурс Dziennik Zachodni.

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Що відомо про Шахтар у Забже?

Про наявність такої ідеї журналістам повідомив президент цього міста Каміль Жабіковський. За його словами, ідея виходить від Лукаса Подольські, який нещодавно став власником місцевого футбольного клубу.

Лукас запропонував запросити іноземний клуб, який не може грати на власному стадіоні. Першими на думку спадають клуби з охопленої війною України, які могли б тут виступати, і з фінансового погляду це, безумовно, було б хорошим рішенням. До того ж Шахтар українською означає "гірник",

– сказав Жабіковський.

Чиновник додав, що у цьому процесі важливою також буде думка місцевих уболівальників, а міська влада та клуб Гурнік хочуть прозорого перемовного процесу.

Що відомо про футбол у Забже та до чого тут Шахтар?

Місцевий Гурнік теж змагатиметься у Лізі чемпіонів, але почне свій шлях з другого кваліфікаційного раунду. Клуб та місто знаходяться у регіоні Верхня Сілезія, який має велику гірничу спадщину. За місцеву команду виступає український вінгер Максим Хлань.

У травні контрольний пакет акцій Гурніка придбав найкращий бомбардир в історії збірної Німеччини, чемпіон світу-2014 Лукас Подольські, народжений у цьому польському регіоні. Він виступав за Гурнік проти минулих п’яти років, після придбання клубу завершив кар’єру.

Проте, місцевий стадіон належить владі польського міста, тому без неї перемовини не обійдуться. Відстань від Забже до Кракова, де Шахтар грав раніше, невелика – трохи більш як 100 кілометрів.