Кашель зруйнував кар'єру, а Україну позбавили медалі: де зараз Хвостенко, яку зловили на допінгу

Оксана Хвостенко є однією з найвидатніших українських біатлоністок. За свою кар'єру вона неодноразово ставала призеркою чемпіонатів світу, прославляючи рідну країну на рідній арені.

Однак після дискваліфікації вона завершила кар'єру. Що відомо про допінговий скандал Хвостенко та як склалося життя біатлоністки опісля – розповідає 24 канал.

Читайте також Хоче "спасати нужденних": біатлоністка Олександра Меркушина про Фуркада, Олімпіаду й допінг

Як склалася кар'єра Хвостенко?

Як йдеться у статті на Вікіпедії, Хвостенко народилася 27 листопада 1977 року у місті Чернігів. У 1993 році вона розпочала займатися біатлоном.

Вже через три роки спорстменка здобула першу нагороду на міжнародних турнірах. Українка завоювала срібну медаль юніорської першості в індивідуальній гонці, а також у тому сезоні вперше виступила на етапах Кубка світу.

У 1998 році Хвостенко дебютувала на чемпіонатах світу і відтоді постійно входила до основного складу збірної України з біатлону. У 2003 році вона завоювала "срібло" у Ханти-Мансійську в естафеті.

Оксана Хвостенко / Фото Getty Images

Першу медаль в індивідуальних змаганнях на дорослому рівні спортсменка здобула у сезоні 2006 – 2007. А у 2011 році у тому ж Ханти-Мансійську виборола срібну медаль у жіночій естафеті.

До слова. За даними сайту "Український біатлон", Хвостенко має один з найкращих показників зі стрільби у світі – 91,8 відсотків (у сезоні 2008 – 2009).

У 2011 році Хвостенко вирішила завершити кар'єру. У тому ж році в української біатлоністки виявили допінг в організмі.

Що відомо про допінг Хвостенко?

Під час чемпіонату світу у Ханти-Мансійську у Хвостенко взяли допінг-пробу, яка виявила півдищений вміст ефедрину у спортсменки. За інформацією Федерації біатлону України, заборонена речовина потрапила через ліки від кашлю.

За словами спортсменки, воне не знала, що сироп від кашлю містить у своєму складі ефедрин. Лікар порадив біатлоністці ліки, які вона приймала, але вочевидь не розрахував концентрацію речовини, оскільки ефедрин повністю не заборонений, а лише перевищення дози є порушенням.

Хвостенко зі збірною України у Ханти-Мансійську / Фото Getty Images.

Як писало видання LB.ua, Хвостенко дискваліфікували на один рік – до 12 березня 2012 року, але біатлоністка у той же день оголосила про завершення кар'єри.

Окрім того, збірну України позбавили срібної медалі, яка перейшла до представниць Франції.

Як склалося життя Хвостенко після завершення кар'єри?

У 2001 році спортсменка одружилася з українським біатлоністом В'ячеславом Деркачем. Разом подружжя виховує двох дітей – синам Микиту та доньку Ганну.

Хвостенко з сином Микитою та донькою Ганною / Фото з відкритих джерел

Зазначимо, що чоловік Хвостенко працює директором лижної-біатлонної бази у Чернігові. Атлетка не покинула спорт, а лише змінила амплуа.

Відзначимо, що наразі вона працює страшою тренеркою юніорської збірної України. Нещодавно в інтерв'ю сайту "Український біатлон" розповіла про роботу з національною командою.

Валентина Семеренко готуватиме наймолодших до юнацького олімпійського фестивалю. Усі дівчата 2005 – 2007 років, яких я треную 4 роки, залишаються зі мною. Цей сезон вся команда розпочинає на позитиві. Атмосфера у команді здорова, всі дівчата добре між собою спілкуються. Одним словом, можна назвати це командою,

– поділилася тренерка.

До речі. Раніше ми розповідали, що відомо про інших легендарних українських біатлоністів. Де зараз Андрій Дериземля, Олена Підгрушна та сестри Семеренко, дізнайтеся у матеріалі на сайті 24 каналу.