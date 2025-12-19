Однако после дисквалификации она завершила карьеру. Что известно о допинговом скандале Хвостенко и как сложилась жизнь биатлонистки после – рассказывает 24 канал.

Как сложилась карьера Хвостенко?

Как говорится в статье на Википедии, Хвостенко родилась 27 ноября 1977 года в городе Чернигов. В 1993 году она начала заниматься биатлоном.

Уже через три года спортсменка получила первую награду на международных турнирах. Украинка завоевала серебряную медаль юниорского первенства в индивидуальной гонке, а также в том сезоне впервые выступила на этапах Кубка мира.

В 1998 году Хвостенко дебютировала на чемпионатах мира и с тех пор постоянно входила в основной состав сборной Украины по биатлону. В 2003 году она завоевала "серебро" в Ханты-Мансийске в эстафете.

Оксана Хвостенко / Фото Getty Images

Первую медаль в индивидуальных соревнованиях на взрослом уровне спортсменка получила в сезоне 2006 – 2007. А в 2011 году в том же Ханты-Мансийске завоевала серебряную медаль в женской эстафете.

К слову. По данным сайта "Украинский биатлон", Хвостенко имеет один из лучших показателей по стрельбе в мире – 91,8 процентов (в сезоне 2008 – 2009).

В 2011 году Хвостенко решила завершить карьеру. В том же году у украинской биатлонистки обнаружили допинг в организме.

Что известно о допинге Хвостенко?

Во время чемпионата мира в Ханты-Мансийске у Хвостенко взяли допинг-пробу, которая обнаружила повышенное содержание эфедрина у спортсменки. По информации Федерации биатлона Украины, запрещенное вещество попало через лекарства от кашля.

По словам спортсменки, она не знала, что сироп от кашля содержит в своем составе эфедрин. Врач посоветовал биатлонистке лекарства, которые она принимала, но явно не рассчитал концентрацию вещества, поскольку эфедрин полностью не запрещен, а только превышение дозы является нарушением.

Хвостенко со сборной Украины в Ханты-Мансийске / Фото Getty Images.

Как писало издание LB.ua, Хвостенко дисквалифицировали на один год – до 12 марта 2012 года, но биатлонистка в тот же день объявила о завершении карьеры.

Кроме того, сборную Украины лишили серебряной медали, которая перешла к представительницам Франции.

Как сложилась жизнь Хвостенко после завершения карьеры?

В 2001 году спортсменка вышла замуж за украинского биатлониста Вячеслава Деркача. Вместе супруги воспитывают двоих детей – сыновьям Никиту и дочь Анну.

Хвостенко с сыном Никитой и дочерью Анной / Фото из открытых источников

Отметим, что муж Хвостенко работает директором лыжной-биатлонной базы в Чернигове. Атлетка не покинула спорт, а лишь сменила амплуа.

Отметим, что сейчас она работает старшим тренером юниорской сборной Украины. Недавно в интервью сайту "Украинский биатлон" рассказала о работе с национальной командой.

Валентина Семеренко будет готовить молодых к юношескому олимпийскому фестивалю. Все девушки 2005 – 2007 годов, которых я тренирую 4 года, остаются со мной. Этот сезон вся команда начинает на позитиве. Атмосфера в команде здоровая, все девушки хорошо между собой общаются. Одним словом, можно назвать это командой,

– поделилась тренер.

