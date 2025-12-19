Однак після дискваліфікації вона завершила кар'єру. Що відомо про допінговий скандал Хвостенко та як склалося життя біатлоністки опісля – розповідає 24 канал.

Як склалася кар'єра Хвостенко?

Як йдеться у статті на Вікіпедії, Хвостенко народилася 27 листопада 1977 року у місті Чернігів. У 1993 році вона розпочала займатися біатлоном.

Вже через три роки спорстменка здобула першу нагороду на міжнародних турнірах. Українка завоювала срібну медаль юніорської першості в індивідуальній гонці, а також у тому сезоні вперше виступила на етапах Кубка світу.

У 1998 році Хвостенко дебютувала на чемпіонатах світу і відтоді постійно входила до основного складу збірної України з біатлону. У 2003 році вона завоювала "срібло" у Ханти-Мансійську в естафеті.

Оксана Хвостенко / Фото Getty Images

Першу медаль в індивідуальних змаганнях на дорослому рівні спортсменка здобула у сезоні 2006 – 2007. А у 2011 році у тому ж Ханти-Мансійську виборола срібну медаль у жіночій естафеті.

До слова. За даними сайту "Український біатлон", Хвостенко має один з найкращих показників зі стрільби у світі – 91,8 відсотків (у сезоні 2008 – 2009).

У 2011 році Хвостенко вирішила завершити кар'єру. У тому ж році в української біатлоністки виявили допінг в організмі.

Що відомо про допінг Хвостенко?

Під час чемпіонату світу у Ханти-Мансійську у Хвостенко взяли допінг-пробу, яка виявила півдищений вміст ефедрину у спортсменки. За інформацією Федерації біатлону України, заборонена речовина потрапила через ліки від кашлю.

За словами спортсменки, воне не знала, що сироп від кашлю містить у своєму складі ефедрин. Лікар порадив біатлоністці ліки, які вона приймала, але вочевидь не розрахував концентрацію речовини, оскільки ефедрин повністю не заборонений, а лише перевищення дози є порушенням.

Хвостенко зі збірною України у Ханти-Мансійську / Фото Getty Images.

Як писало видання LB.ua, Хвостенко дискваліфікували на один рік – до 12 березня 2012 року, але біатлоністка у той же день оголосила про завершення кар'єри.

Окрім того, збірну України позбавили срібної медалі, яка перейшла до представниць Франції.

Як склалося життя Хвостенко після завершення кар'єри?

У 2001 році спортсменка одружилася з українським біатлоністом В'ячеславом Деркачем. Разом подружжя виховує двох дітей – синам Микиту та доньку Ганну.

Хвостенко з сином Микитою та донькою Ганною / Фото з відкритих джерел

Зазначимо, що чоловік Хвостенко працює директором лижної-біатлонної бази у Чернігові. Атлетка не покинула спорт, а лише змінила амплуа.

Відзначимо, що наразі вона працює страшою тренеркою юніорської збірної України. Нещодавно в інтерв'ю сайту "Український біатлон" розповіла про роботу з національною командою.

Валентина Семеренко готуватиме наймолодших до юнацького олімпійського фестивалю. Усі дівчата 2005 – 2007 років, яких я треную 4 роки, залишаються зі мною. Цей сезон вся команда розпочинає на позитиві. Атмосфера у команді здорова, всі дівчата добре між собою спілкуються. Одним словом, можна назвати це командою,

– поділилася тренерка.

